Лукашенко полетит в Сочи на встречу Путиным

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Александр Лукашенко 6 декабря летит в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Фото из архива пресс-службы президента Беларуси

Как сообщил в своем микроблоге главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, «Александр Лукашенко сдвинул наше интервью. 6 декабря (в назначенный день) президент Беларуси летит в Сочи. Путин вместо Венедиктова».

В свою очередь телеграм-канал «Пул Первого» сообщает, что встреча Лукашенко с Путиным в Сочи намечена на 7 декабря.


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1 декабря в эфире своей программы «Будем наблюдать» Венедиктов сообщил, что на 6 декабря запланировано его интервью с Александром Лукашенко. В то же время он не исключил, что интервью может быть перенесено:

«Напряжение по обсуждению новой версии союзного договора или, вернее, дорожных карт сильно растет. Сейчас была короткая встреча в Киргизии у Путина с Лукашенко (27-28 ноября там проходил саммит ОДКБ. — БелаПАН). И они договорились еще до 8 декабря встретиться еще пару раз, как я понимаю. Поэтому меня честно вчера вечером предупредили, что график может поползти. Так бывает у президентов. Мы это знаем».

«Мы в отношениях России и Беларуси живем в очень интересную следующую неделю. Очень интересную следующую неделю. Ну, эту, естественно, и следующую. Это центральное будет событие для нашей страны», — заявил Венедиктов, имеющий обширные связи в Кремле.

Как сообщалось, 6 декабря состоится встреча премьер-министров двух стран Сергея Румаса и Дмитрия Медведева. Ожидается, что они обсудят ход согласования дорожных карт интеграции (всего их 31). Подписание документов планировалось к 20-летию договора о создании Союзного государства (8 декабря).

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Александр Лукашенко Алексей Венедиктов Владимир Путин Город: Сочи

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