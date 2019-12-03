Правозащитники: в могилевской ИК № 15 голодает осужденный

В исправительной колонии № 15 Могилева осужденный объявил голодовку.

По информации mspring.online , осужденного зовут Алексей Манкевич. По состоянию на 3 декабря он голодает уже шестой день. Причина голодовки — отказ в сокращении срока наказания на два года.

Манкевич родом из Жодино, ему около 27 лет. Он осужден за покупку марихуаны по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотиков) на восемь лет лишения свободы.

В этом году, помимо амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси, были приняты поправки в УК, которые снизили нижний предел наказания по ч. 2 и 3 ст. 328 на два года: с пяти лет до трех и с восьми лет до шести соответственно.

Манкевич рассчитывал на снижение срока на два года. Однако, по имеющейся у правозащитников информации, «суд снизил его наказание только на год (либо еще меньше)», причем «никакого обоснования такого решения осужденному не предъявили». Отмечается также, что Алексей Манкевич не был злостным нарушителем режима и серьезных взысканий не имел, поэтому в знак протеста объявил голодовку.

В ответ администрация колонии отправила осужденного в штрафной изолятор, где он сидит в одиночной камере. Администрация ИК-15 пытается избежать огласки инцидента.

В департаменте исполнения наказаний МВД на просьбу БелаПАН прокомментировать информацию о голодовке потребовали официальный письменный запрос.