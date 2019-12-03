Пьяный рабочий «заминировал» завод в Барановичах
Просмотров: 159
До пяти лет лишения свободы грозит 43-летнему жителю Барановичей, который по «пьяной лавочке» «заминировал» завод.
Как отмечается, вечером второго декабря в милицию поступило сообщение о минировании завода «Атлант».
Сообщается, что администрация предприятия, а также представители экстренных служб города эвакуировали 150 человек.
В ходе проверки опасных предметов обнаружено не было.
Сотрудники милиции оперативно установили, откуда был сделан звонок. По месту нахождения аппарата был задержан мужчина, рабочий данного предприятия. Медицинским освидетельствованием установлено наличие алкоголя в выдыхаемом им воздухе в концентрации 1,8 промилле.
Свои действия он объяснил нежеланием идти на работу.