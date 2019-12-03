Пьяный рабочий «заминировал» завод в Барановичах

До пяти лет лишения свободы грозит 43-летнему жителю Барановичей, который по «пьяной лавочке» «заминировал» завод.

Как отмечается, вечером второго декабря в милицию поступило сообщение о минировании завода «Атлант».

Сообщается, что администрация предприятия, а также представители экстренных служб города эвакуировали 150 человек.

В ходе проверки опасных предметов обнаружено не было.

Сотрудники милиции оперативно установили, откуда был сделан звонок. По месту нахождения аппарата был задержан мужчина, рабочий данного предприятия. Медицинским освидетельствованием установлено наличие алкоголя в выдыхаемом им воздухе в концентрации 1,8 промилле.

Свои действия он объяснил нежеланием идти на работу.