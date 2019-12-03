Проект Михалка Drezden выпустил второй альбом и объявил даты первых концертов

Электронный проект Сергея Михалка Drezden представил второй студийный альбом «Эдельвейс» и объявил первые выступления в Беларуси и Украине.

В альбом вошло 11 треков. Сведением и мастерингом альбома занимался Виталий Телезин, а запись альбома проходила на его киевской студии «211».

На заглавный трек «Эдельвейс» было снято видео. Автором клипа стала белорусский режиссер Каролина Полякова.

В «Эдельвейсе» Сергей Михалок продолжает традиции дебютного альбома: философские тексты песен наполнены игрой слов, тайные смыслы которых придется разгадывать слушателям.

Вместе с Сергеем Михалком в записи альбома «Эдельвейс» принимали участие Павел Михалок (клавиши), Алесь-Франтишек Мышкевич (бас), Денис Шуров (барабаны) и Павел Величко (гитара).

Именно таким составом Drezden отправится и в первый концертный тур. 19 января, в день рождения Серея Михалка, презентация концертной программы состоится во Львове, 23 февраля — на сцене минского Falcon Club, 28 февраля — в Киеве, а 13 марта коллектив выступит в Харькове.