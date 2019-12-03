В среду Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

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В ближайшее время погоду в ночные часы будет определять область повышенного атмосферного давления, а утром и днем скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы.

Фото pixabay.com

Ночью особых осадков не прогнозируется, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Минимальная температура воздуха -1..-6°С.

Утром и днем будет пасмурная погода, в большинстве районов пройдет мокрый снег, переходящий в дождь. На дорогах ожидается гололедица. Местами гололед, слабый туман. Ветер юго-западный, западный, порывистый.

Максимально воздух в середине дня прогреется до +4°С.

Атмосферное давление ночью и утром будет падать, днем слабо расти.

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

МЧС выдали рекомендации во время гололеда (гололедицы):

  • передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
  • пожилым лучше использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
  • водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными (неопытным необходимо воздержаться от поездок за рулем);
  • соблюдайте скоростной режим.
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Тэги: гололедица погода гололед штормовое предупреждение оранжевый уровень опасности

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