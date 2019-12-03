В среду Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности
В ближайшее время погоду в ночные часы будет определять область повышенного атмосферного давления, а утром и днем скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы.
Ночью особых осадков не прогнозируется, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Минимальная температура воздуха -1..-6°С.
Утром и днем будет пасмурная погода, в большинстве районов пройдет мокрый снег, переходящий в дождь. На дорогах ожидается гололедица. Местами гололед, слабый туман. Ветер юго-западный, западный, порывистый.
Максимально воздух в середине дня прогреется до +4°С.
Атмосферное давление ночью и утром будет падать, днем слабо расти.
Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
МЧС выдали рекомендации во время гололеда (гололедицы):
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
- пожилым лучше использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными (неопытным необходимо воздержаться от поездок за рулем);
- соблюдайте скоростной режим.