В Могилеве расследуется дело о покушении на убийство девятимесячного ребенка

Девятимесячный ребенок находится в реанимации одной из больниц Могилева. Его состояние медики оценивают, как стабильно тяжелое.

Фото Следственного комитета

Как сообщили в Следственном комитете, второго декабря поступило сообщение о том, что в больницу с телесными повреждениями доставлен ребенок.

По словам очевидца, который вызвал «скорую», мальчик выпал из окна первого этажа. Мужчина подбежал к ребенку, завернул его в куртку и вызвал врачей.

Предварительно установлено, что в этот день отец мальчика находился на работе, а к матери пришли в гости родственники, с которыми она пьянствовала.

«Через некоторое время женщина со старшим ребенком и двоюродной сестрой ушла в магазин за алкоголем, — сообщили в СК. — В квартире остались ее двоюродный брат, который спал, и его 45-летняя мать. Женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и пояснить, как ребенок оказался на улице, не смогла».

После осмотра места происшествия следователями «была исключена вероятность самостоятельного выпадения ребенка из окна».