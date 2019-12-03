Беларусь получит 259 млн евро на реконструкцию мостов и трассы M3

Европейский банк реконструкции и развития предоставит Беларуси кредит в 259 млн евро на реконструкцию региональных мостов и трассы M3 в целях развития транзитного потенциала.

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Пакет включает в себя кредит в размере 126 млн евро на модернизацию 12 мостов в рамках реализации комплексной программы по реконструкции дорог, инициированной правительством Беларуси, сообщила БелаПАН пресс-служба ЕБРР.

Второй транш в размере 133 млн евро предназначен для модернизации трассы M3, соединяющей Минск с Витебском, четвертым по величине городом Беларуси. Эти средства будут направлены на реконструкцию 47-километрового участка трассы.

«Протяженность дорожной сети Беларуси составляет около 87 тысяч километров, включая второй и девятый международные транспортные коридоры, соединяющие страны — участницы ЕС с Россией, Средней Азией и Китаем. Они также соединяют страны Балтии с Черным морем. Развитие транзитного потенциала и улучшение сообщения в Беларуси внесут значительный вклад в улучшение перспектив экономического роста страны, стимулирование торговли и развитие ключевых объектов инфраструктуры», — отмечают в ЕБРР.

Средства, выделяемые на данный проект по линии программы технического сотрудничества, предоставлены Специальным фондом акционеров ЕБРР и Италией в рамках Центрально-Европейской инициативы.

Как отмечалось в обосновании проекта, 12 мостов в Беларуси находятся в полуразрушенном состоянии, что требует их немедленной реконструкции во избежание закрытия. Завершение реконструкции участка дороги М3 Минск — Витебск является приоритетной задачей правительства и частью комплексной программы восстановления автомобильных дорог по основным коридорам с целью развития транзитного потенциала Беларуси.

«Проект будет поддерживать экономическое развитие и региональную интеграцию Беларуси путем расширения транспортных связей вдоль ключевых транспортных и торговых коридоров, связывающих соседние страны — Российскую Федерацию, Латвию, Литву, Польшу и Украину», — говорится в обосновании.

Европейский банк реконструкции и развития — многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах.

Акционерами банка являются 67 стран, а также Евросоюз и Европейский инвестиционный банк. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,7 млрд евро в 119 проектов в различных отраслях экономики страны.

Ожидается, что объем годовых инвестиций ЕБРР в Беларуси в 2019-м может превысить рекордные 360 млн евро, достигнутые в 2018-м.