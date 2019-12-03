Поножовщина под Минском: мужчина порезал жену, а сын — отца

Следователи Минской области ведут дело о поножовщине в столичном регионе.

Как сообщается, в ходе семейного скандала, произошедшего в поселке Юбилейный, 44-летний глава семейства нанес несколько ножевых ударов супруге.

Он также попытался напасть на сына, но 22-летний парень смог выхватить нож и ударил отца. Полученные ранения оказались смертельными для мужчины.

По информации СК, женщину в настоящее время находится в больнице.

«Следователями устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе были ли превышены 22-летним сыном пределы необходимой обороны. В отношении него планируется назначение комплексной судебно-психологической экспертизы», — сообщили в СК.

В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14 ч.1 ст. 139 УК (покушение на убийство).