Поножовщина под Минском: мужчина порезал жену, а сын — отца
Следователи Минской области ведут дело о поножовщине в столичном регионе.
Как сообщается, в ходе семейного скандала, произошедшего в поселке Юбилейный, 44-летний глава семейства нанес несколько ножевых ударов супруге.
Он также попытался напасть на сына, но 22-летний парень смог выхватить нож и ударил отца. Полученные ранения оказались смертельными для мужчины.
По информации СК, женщину в настоящее время находится в больнице.
«Следователями устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе были ли превышены 22-летним сыном пределы необходимой обороны. В отношении него планируется назначение комплексной судебно-психологической экспертизы», — сообщили в СК.
В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14 ч.1 ст. 139 УК (покушение на убийство).