Лукашенко — Вучичу: разберемся, почему правительства не разворачиваются как следует

Александр Лукашенко уверен, что Беларусь и Сербия смогут вернуться на прежний, более высокий, уровень экономических отношений.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Как заявил он на встрече с сербским коллегой Александром Вучичем, «неважно, что у нас несколько снизился товарооборот. Мы с вами разберемся, почему правительства не разворачиваются как следует».

Официальный белорусский лидер подчеркнул, что первые итоги его нынешнего визита в Белград вселяют оптимизм.

Стороны уже «заключили крупные контракты, сделки, чтобы превзойти тот товарооборот, который у нас когда-то был».