Лукашенко — Вучичу: разберемся, почему правительства не разворачиваются как следует

/ Политика
Просмотров: 267

Александр Лукашенко уверен, что Беларусь и Сербия смогут вернуться на прежний, более высокий, уровень экономических отношений.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Президент Сербии: я многому научился у Лукашенко

Как заявил он на встрече с сербским коллегой Александром Вучичем, «неважно, что у нас несколько снизился товарооборот. Мы с вами разберемся, почему правительства не разворачиваются как следует».

Официальный белорусский лидер подчеркнул, что первые итоги его нынешнего визита в Белград вселяют оптимизм.

Стороны уже «заключили крупные контракты, сделки, чтобы превзойти тот товарооборот, который у нас когда-то был».
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Сербия Персона: Александр Лукашенко Александр Вучич

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко в Белграде: славянское братство монетизируется плохо

Лукашенко в Белграде: славянское братство монетизируется плохо

На балканский рынок Беларусь пытается «въехать на танке»?

На балканский рынок Беларусь пытается «въехать на танке»?

Сербские друзья Лукашенко замахнулись на города-спутники Минска

Сербские друзья Лукашенко замахнулись на города-спутники Минска

Скандал на Европейских играх. Почему Лукашенко не хотел идти на стадион

Скандал на Европейских играх. Почему Лукашенко не хотел идти на стадион