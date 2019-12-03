Президент Сербии: я многому научился у Лукашенко

Глава сербского государства Александр Вучич на встрече со своим белорусским коллегой отметил, что уже многому научился у Александра Лукашенко.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Он вспомнил, что совсем недавно в Сербии стеснялись дружбы с Беларусью, а сейчас о ней говорят с гордостью: «Сербия всегда будет вашим искренним другом, мы гордимся нашей дружбой. Были времена, когда некоторые не смели сказать, насколько мы ценим и любим белорусский народ».

Вучич заявил, что сербская сторона будет рада более частным визитам Лукашенко.

«В нашем сотрудничестве есть потенциал не только для увеличения товарооборота, но и для сотрудничества во всех областях, — сказал президент Сербии. — Я вчера и сегодня уже многому научился у президента Лукашенко, включая вопросы обороны, безопасности».