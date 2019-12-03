Бывшего гендиректора «Милкавиты» судят за взятку в 7500 долларов

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В Гомеле началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ОАО «Милкавита» Сергея Бобарыко.

Его обвиняют во взятке — получении от коммерсанта 7500 долларов «за благоприятное решение вопроса», передает TUT.by. Бывший руководитель вину признает полностью, на суде раскаивается.

Вместе с ним обвиняемым стал представитель коммерческой структуры, от которой гендиректор получил взятку частями: первый раз — 2200 долларов, второй — 5300. Его партнер в этом процессе — свидетель.

Коммерсанты представляли две структуры — «КормЖивСервис» и «СтандартАгро». Они поставляли сельхозпредприятиям ветеринарные препараты. Те же не могли вовремя рассчитаться. Тогда предприниматели обращались за «помощью» к руководителям крупных предприятий.
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Тэги: Милкавита взятка коррупция Персона: Сергей Бобарыко Город: Гомель

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