Вступил в силу приговор жителю Белоозерска за ДТП, в котором погибли пять человек, включая троих детей

Вступил в силу приговор, вынесенный 31-летнему жителю Белоозерска за совершение ДТП, в котором погибли пять человек.

Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила без изменения назначенное мужчине наказание. Обвиняемый просил областной суд смягчить его, посчитав приговор районного суда слишком суровым.

Пьяный житель Белоозерска следовал 7 июля в направлении Белоозерска со скоростью около 90 километров в час. В автомобиле с четырьмя пассажирскими сиденьями находились девять человек.

По версии обвинения, водитель при приближении к закруглению дороги влево, о наличии которого ему было известно, проявил преступную небрежность, невнимательность и неосмотрительность к дорожной обстановке, продолжив движение с прежней скоростью. В результате на закруглении дороги не справился с управлением автомобилем, допустил его занос и съезд в канал, где «Мерседес» ушел под воду.

В ДТП погибли пять человек: утонули 21-летний мужчина, 33-летняя женщина, девятилетние девочка и мальчик, четырехлетняя девочка.

Судом взыскано с владельца автомобиля (отца виновника ДТП) в счет компенсации морального вреда 25 тыс. рублей в пользу двух потерпевших: матери погибшего молодого человека и брата погибшей женщины.