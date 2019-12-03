В Минске вынесли приговор избившему трех посетителей в клубе на Зыбицкой

Суд Центрального района Минска вынес приговор 33-летнему хулигану.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как раньше рассказывали в милиции, все случилось 13 июля в одном из баров на Зыбицкой, где любят собраться представители «околофутбольного движения» (как указано в приговоре, это заведение DIY). Туда пришли двое друзей, не имеющие отношения к фанатской среде. Но на одежде у одного из них, 31-летнего россиянина, был логотип спортклуба, противниками которого являлись завсегдатаи кафе.

И 33-летний минчанин рядом решил высказать свое недовольство ударом кулака в лицо.

В приговоре указано, что задержанный за драку был пьяным. И ударил совсем не одного, а троих посетителей кафе: кого-то раз по голове, кого-то четыре, а еще одному досталось рукой по голове и ногой по туловищу.

Суд признал минчанина виновным по ч.1 ст. 339 УК (Хулиганство), с учетом применения закона об амнистии окончательно ему назначили наказание в полгода ограничения свободы. Раньше мужчину содержали под стражей, после оглашения решения суда его освободили прямо в зале суда. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.