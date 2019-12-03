Международный тест сравнил знания белорусских школьников со сверстниками из других стран

Беларусь впервые участвовала в тестировании Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA).

Тест оценивает грамотность 15-летних школьников из 79 стран странах и умение применять знания на практике. В 2018 году в тестировании приняли участие 600 тысяч школьников. В Беларуси — 5,8 тысячи учеников 10-х классов.

Чтение стало главным предметом тестирования 2018 года. Школьники также прошли тесты по математике и естественным наукам.

В чтении белорусы набрали 474 балла, и это 36-я строчка из 79 возможных. Лучшими оказались китайские школьники, которые набрали 555 баллов. За ними следуют школьники из Сингапура (549 баллов) и Макао (525). Меньше всего баллов у подростков из частично признанной Республики Косово (353), Доминиканы (342) и Филиппин (340).

Из стран-соседок Беларуси наибольшее количество баллов набрали поляки — 512. Это 10-я строчка итоговой таблицы. Чуть меньше баллов у латышей и россиян — 479 (31). Затем идут литовцы — 477 (34), украинцы — 466 (39).

В математике белорусы набрали одинаковое количество баллов со школьниками Мальты — 472. Здесь Беларусь оказалась на 38-й строчке. Наивысшие баллы в математике снова у Китая (591), Сингапура (569), Макао (558). Хуже всех с математикой у панамских, филиппинских и доминиканских школьников.

Эстонские подростки с 523 баллами и польские с 516 баллами вошли в первую десятку. Подростки из Латвии набрали 496 баллов, России — 488, Литвы — 481, Украины — 453.

В естествознании средний балл белорусских школьников — 471, это 37-я позиция таблицы. На строчке ниже расположилась Украина с 469 баллами. И опять лучшими были китайские школьники — 590 баллов. Далее — Сингапур (551), Макао (544) и Эстония (530). Худшие результаты показали школьники Панамы, Филиппин и Доминиканы.

Польша набрала 511 баллов, Латвия — 487, Литва — 482, Россия — 478.

Получается, что в чтении, математике и естествознании белорусские школьники оказались хуже всех соседей, кроме украинцев.