Китайская компания построит возле Орши торговый городок за 128 млн рублей

/ Экономика
Просмотров: 280

Shaanxi Zhongqiao Silk Road Technology Development стала резидентом особой экономический зоны «Бремино-Орша» и намерена построить Международный торговый городок Шелкового Пути.


В Беларуси открывают еще одну особую экономическую зону. Что о ней известно

На площади 62 га планируется построить торгово-выставочный комплекс, где будет осуществляться оптовая и мелкооптовая торговля товарами народного потребления, доставка товаров и складирование, операции по торговле товарами с электронных площадок, а также проведение выставок товаров из азиатских стран, говорится на сайте «Бремино групп».

Особая экономическая зона начала функционировать в этом году в поселке Болбасово, где «Бремино групп» возводит МФК. В течение 50 лет в ОЭЗ будет действовать специальный налоговый режим.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Бремино-Орша Беларусь-Китай Город: Орша

Другие материалы на эту тему:

Посол Кирилл Рудый: о буме белорусского экспорта в Китай

Посол Кирилл Рудый: о буме белорусского экспорта в Китай

Беларусь помогла Китаю обогнать Россию

Беларусь помогла Китаю обогнать Россию

Беларусь меняет бизнес-модель отношений с Китаем

Беларусь меняет бизнес-модель отношений с Китаем

В Беларуси открывают еще одну особую экономическую зону. Что о ней известно

В Беларуси открывают еще одну особую экономическую зону. Что о ней известно