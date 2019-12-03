Китайская компания построит возле Орши торговый городок за 128 млн рублей

Shaanxi Zhongqiao Silk Road Technology Development стала резидентом особой экономический зоны «Бремино-Орша» и намерена построить Международный торговый городок Шелкового Пути.

На площади 62 га планируется построить торгово-выставочный комплекс, где будет осуществляться оптовая и мелкооптовая торговля товарами народного потребления, доставка товаров и складирование, операции по торговле товарами с электронных площадок, а также проведение выставок товаров из азиатских стран, говорится на сайте «Бремино групп».

Особая экономическая зона начала функционировать в этом году в поселке Болбасово, где «Бремино групп» возводит МФК. В течение 50 лет в ОЭЗ будет действовать специальный налоговый режим.