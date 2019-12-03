Бывший сотрудник Службы безопасности президента возглавил «Чижовка-Арену»

Новым гендиректором учреждения стал Павел Степанов, указано на официальном сайте.

Бывший руководитель арены в Чижовке Алексей Прокопович получил в октябре аналогичную должность в «Минск-Арене». Спустя полтора месяца приказом министра спорта Сергея Ковальчука, также выходца из Службы безопасности президента, гендиректором «Чижовка-Арены» назначен 55-летний Павел Степанов.

Степанов родился во Львовской области, окончил Каменец-Подольское высшее военно-инженерное командное училище. Служил на разных командных должностях в Вооруженных силах СССР и Беларуси, в белорусском СПБТ «Алмаз» и Службе безопасности президента.

После увольнения в запас работал начальником отдела технических средств управления безопасности фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года».