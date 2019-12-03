Бывший сотрудник Службы безопасности президента возглавил «Чижовка-Арену»

/ Спорт
Просмотров: 234

Новым гендиректором учреждения стал Павел Степанов, указано на официальном сайте.


Прокопович пошел на повышение и возглавил «Минск-Арену»

Бывший руководитель арены в Чижовке Алексей Прокопович получил в октябре аналогичную должность в «Минск-Арене». Спустя полтора месяца приказом министра спорта Сергея Ковальчука, также выходца из Службы безопасности президента, гендиректором «Чижовка-Арены» назначен 55-летний Павел Степанов.

Степанов родился во Львовской области, окончил Каменец-Подольское высшее военно-инженерное командное училище. Служил на разных командных должностях в Вооруженных силах СССР и Беларуси, в белорусском СПБТ «Алмаз» и Службе безопасности президента.

После увольнения в запас работал начальником отдела технических средств управления безопасности фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года».
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Чижовка-Арена Персона: Павел Степанов Алексей Прокопович Сергей Ковальчук Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

«Альфа» и «Алмаз» штурмуют «Чижовка-Арену», захваченную террористами

«Альфа» и «Алмаз» штурмуют «Чижовка-Арену», захваченную террористами

На «Чижовка-Арене» студентов учат родину любить

На «Чижовка-Арене» студентов учат родину любить

На «Чижовка-Арену» привлекли бесплатную рабочую силу

На «Чижовка-Арену» привлекли бесплатную рабочую силу

Чиновники строили коттеджи за счет «Чижовка-Арены»

Чиновники строили коттеджи за счет «Чижовка-Арены»