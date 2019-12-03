Чешский тренер брестского «Динамо» раскритиковал главу клуба Зайцева

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Марцелу Личке не нравится, что руководитель клуба Александр Зайцев «всегда хочет приказывать, хотя он не понимает футбол».

«Они всегда хотят отдавать мне приказы. Но это не мой менталитет. Я уже сказал им, что я им не нужен и что я могу вернуться домой, если не смогу делать все так, как я вижу. Это я главный, и если им это не нравится, они могут выбрать белорусского тренера, который будет их слушать. Президент всегда хочет приказывать, но проблема в том, что он не понимает футбол. Я не занимаюсь его делами, поэтому пусть он не вмешивается в мои. Понять друг друга порой сложно», — сказал главный тренер чемпионов Беларуси в интервью чешскому радио.

Брестчане победили в чемпионате Беларуси 2019 года, опередив БАТЭ на пять очков.
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Тэги: ФК Динамо-Брест Персона: Марцел Личка Александр Зайцев Город: Брест

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