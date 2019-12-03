Чешский тренер брестского «Динамо» раскритиковал главу клуба Зайцева

Марцелу Личке не нравится, что руководитель клуба Александр Зайцев «всегда хочет приказывать, хотя он не понимает футбол».

«Они всегда хотят отдавать мне приказы. Но это не мой менталитет. Я уже сказал им, что я им не нужен и что я могу вернуться домой, если не смогу делать все так, как я вижу. Это я главный, и если им это не нравится, они могут выбрать белорусского тренера, который будет их слушать. Президент всегда хочет приказывать, но проблема в том, что он не понимает футбол. Я не занимаюсь его делами, поэтому пусть он не вмешивается в мои. Понять друг друга порой сложно», — сказал главный тренер чемпионов Беларуси в интервью чешскому радио.

Брестчане победили в чемпионате Беларуси 2019 года, опередив БАТЭ на пять очков.