Минское «Динамо» в гостях проиграло «Сочи» в КХЛ

Российский клуб победил во Дворце спорта «Большой» со счетом 4:1.

Минчане к 27-й минуте пропустили четыре шайбы: на 1-й минуте отличился Лугин, на 8-й — Александров, на 20-й и 27-й — Стремвалль. Динамовцы отквитали лишь одну шайбу: на 36-й минуте забил Знахаренко.

«Динамо-Минск» проиграло четвертый раз подряд. В этот день 50-летие отмечал главный тренер белорусского клуба Крэйг Вудкрофт, но подопечные наставника не порадовали.