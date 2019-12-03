Минское «Динамо» в гостях проиграло «Сочи» в КХЛ
Российский клуб победил во Дворце спорта «Большой» со счетом 4:1.
Минчане к 27-й минуте пропустили четыре шайбы: на 1-й минуте отличился Лугин, на 8-й — Александров, на 20-й и 27-й — Стремвалль. Динамовцы отквитали лишь одну шайбу: на 36-й минуте забил Знахаренко.
«Динамо-Минск» проиграло четвертый раз подряд. В этот день 50-летие отмечал главный тренер белорусского клуба Крэйг Вудкрофт, но подопечные наставника не порадовали.
«Сочи» тренирует белорус Александр Андриевский, который мог возглавить «Динамо» в это межсезонье.