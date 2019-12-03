Россельхознадзор массово снял ограничения на импорт молока из Беларуси

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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России отменила ограничения на поставки молока с 32 предприятий Беларуси.

Решение было принято после проведенной работы Россельхознадзора с белорусской ветеринарной службой, а также по итогам телефонных переговоров руководителя ведомства Сергея Данкверта с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иваном Смильгинем. Такая информация появилась на сайте ведомства.

В ведомстве заверили, что работа по снятию ограничительных мер на импорт белорусской продукции животного происхождения продолжится.
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Тэги: Россельхознадзор Беларусь-Россия белорусская молочная продукция Персона: Сергей Данкверт Иван Смильгинь

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