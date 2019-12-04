Фронтальный раздел накрыл Беларусь — объявлено штормовое предупреждение
В среду в утренние и дневные часы на погоде Беларуси скажется влияние фронтальных разделов, поступающих с территории Западной Европы.
Синоптики прогнозируют облачную погоду. В течение дня практически повсюду пройдет мокрый снег; на дорогах гололедица, местами гололед, сгустится слабый туман.
Ветер юго-западный, западный порывистый. Максимально воздух в середине дня прогреется до +4°С.
В столице выпадут осадки; на дорогах гололедица, местами гололед, туман. Ветер юго-западный, западный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром -1..-3°С;
- днем 0..+2°С;
- вечером +1..+3°С.
Из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
Сотрудники МЧС выдали рекомендации во время гололеда (гололедицы):
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
- пожилым лучше использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными (неопытным необходимо воздержаться от поездок за рулем);
- соблюдайте скоростной режим.