Фронтальный раздел накрыл Беларусь — объявлено штормовое предупреждение

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В среду в утренние и дневные часы на погоде Беларуси скажется влияние фронтальных разделов, поступающих с территории Западной Европы.

Синоптики прогнозируют облачную погоду. В течение дня практически повсюду пройдет мокрый снег; на дорогах гололедица, местами гололед, сгустится слабый туман.

Ветер юго-западный, западный порывистый. Максимально воздух в середине дня прогреется до +4°С.

В столице выпадут осадки; на дорогах гололедица, местами гололед, туман. Ветер юго-западный, западный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром -1..-3°С;
  • днем 0..+2°С;
  • вечером +1..+3°С.

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности. 

Сотрудники МЧС выдали рекомендации во время гололеда (гололедицы):

  • передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
  • пожилым лучше использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
  • водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными (неопытным необходимо воздержаться от поездок за рулем);
  • соблюдайте скоростной режим.
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Тэги: погода гололедица гололед

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