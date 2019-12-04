Фронтальный раздел накрыл Беларусь — объявлено штормовое предупреждение

В среду в утренние и дневные часы на погоде Беларуси скажется влияние фронтальных разделов, поступающих с территории Западной Европы.

Синоптики прогнозируют облачную погоду. В течение дня практически повсюду пройдет мокрый снег; на дорогах гололедица, местами гололед, сгустится слабый туман.

Ветер юго-западный, западный порывистый. Максимально воздух в середине дня прогреется до +4°С.

В столице выпадут осадки; на дорогах гололедица, местами гололед, туман. Ветер юго-западный, западный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

утром -1..-3°С;

днем 0..+2°С;

вечером +1..+3°С.

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Сотрудники МЧС выдали рекомендации во время гололеда (гололедицы):