Комитет по разведке одобрил отчет о расследовании по импичменту Трампа

Комитет по разведке нижней палаты парламента США утвердил проект отчета о расследовании по возможному объявлению импичмента президенту Дональду Трампу.

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Как сообщается, за одобрение проголосовали 13 членов комитета, против высказались девять. Теперь отчет будет направлен Юридическому комитету Палаты представителей, который продолжит процедуру, связанную с возможным выдвижением обвинения 45-му президенту.

Проект отчета был опубликован во вторник на сайте Конгресса США.

Проект отчета был написан по результатам совместного расследования, которое на протяжении последних трех месяцев проводили комитеты по разведке, надзору и реформам и иностранным делам.

Отчет не содержит обвинений против президента: в нем представлены факты и обстоятельства, которые, по мнению авторов расследования, демонстрируют, что «президент Трамп воспользовался своими властными полномочиями для давления на Украину» в собственных политических интересах.

Также авторы считают, что после того, как широкой общественности стало известно о действиях, предпринятых Трампом, президент попытался «организовать беспрецедентные препятствия» правосудию, чтобы «скрыть свои правонарушения».

Вопрос о предъявлении президенту обвинений, которые могут привести к его отстранению от власти (так называемые статьи импичмента), будут решать члены Юридического комитета.

В Белом доме процесс расследования назвали «односторонним и сфальсифицированным», заявив, что демократы не смогли представить свидетельств правонарушений, допущенных президентом.