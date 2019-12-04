Комитет по разведке одобрил отчет о расследовании по импичменту Трампа

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Комитет по разведке нижней палаты парламента США утвердил проект отчета о расследовании по возможному объявлению импичмента президенту Дональду Трампу.

Фото pixabay.com

Как сообщается, за одобрение проголосовали 13 членов комитета, против высказались девять. Теперь отчет будет направлен Юридическому комитету Палаты представителей, который продолжит процедуру, связанную с возможным выдвижением обвинения 45-му президенту.


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Проект отчета был опубликован во вторник на сайте Конгресса США.

Проект отчета был написан по результатам совместного расследования, которое на протяжении последних трех месяцев проводили комитеты по разведке, надзору и реформам и иностранным делам.

Отчет не содержит обвинений против президента: в нем представлены факты и обстоятельства, которые, по мнению авторов расследования, демонстрируют, что «президент Трамп воспользовался своими властными полномочиями для давления на Украину» в собственных политических интересах.

Также авторы считают, что после того, как широкой общественности стало известно о действиях, предпринятых Трампом, президент попытался «организовать беспрецедентные препятствия» правосудию, чтобы «скрыть свои правонарушения».


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Вопрос о предъявлении президенту обвинений, которые могут привести к его отстранению от власти (так называемые статьи импичмента), будут решать члены Юридического комитета.

В Белом доме процесс расследования назвали «односторонним и сфальсифицированным», заявив, что демократы не смогли представить свидетельств правонарушений, допущенных президентом.

«В результате одностороннего сфальсифицированного процесса, председатель Шифф и демократы совершенно не смогли представить никаких доказательств правонарушений, совершенных президентом Трампом. Этот отчет отражает ничего, кроме их отчаяния. Отчет председателя Шиффа звучит, как ахинея блогера из подвала, который пытается доказать то, чему нет никаких доказательств», — «ГА» слова пресс-секретаря американской администрации Стефани Гришэм.
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Тэги: США импичмент Персона: Дональд Трамп Стефани Гришэм

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