Диетолог назвала самое вредное блюдо традиционного новогоднего стола

До Нового года почти месяц, а хозяйки уже начинают задумываться о меню праздничного стола.

В ход идут всевозможные источники, включая гороскопы, в которых рассказывается, какие блюда обязательно должны быть съедены под «бой курантов».

Однако зачастую на столе всегда находится и место и так называемым традиционным яствам.

«ВМ» решила выяснить у диетолога Елены Соломатиной, какое из новогодних блюд самое вредное и как провести за столом ночь с наименьшим ущербом для желудка.

Среди всех «вкусностей» есть отдельная категория продуктов, сочетание которых приведет к тяжелым последствиям для организма. Речь идет о селедке под шубой.

Эксперт отмечает, особенно опасна эта закуска для тех, у кого и без того высокий гликемический индекс: «Казалось бы, в этом блюде есть овощи, а они априори полезны. Но не в вареном состоянии. При термической обработке эти ингредиенты выделяют крахмал, который увеличивает уровень глюкозы в крови. Они образуют легкоусвояемые сахара. Уровень глюкозы резко вырастает, потом резко падает и возникает чувство усталости».

Поэтому, предупредила эксперт, людям с преддиабетическим состоянием или диабетом, селедку под шубой есть опасно. Но не только из-за указанных продуктов, а из-за наличия майонеза в блюде: «Получается, что углеводы открывают жировые клетки и начинается их активное отложение в организме».

Также сомнительна польза сельди в сочетании с остальными ингредиентами. Эта рыба соленая, а соль, как известно, задерживает жидкости в организме: «Сосуды отекают, повышается давление. Рекомендую избегать этот продукт как в самом салате, так и в чистом его виде тем, у кого гипертония».

Людям, которым противопоказаны холестериносодержащие продукты, а также тем, кто страдает от атеросклероза, тоже лучше заменить упомянутое блюдо на менее вредное. К совету диетолога стоит прислушаться людям с лишним весом, повышенным давлением и непереносимостью глюкозы.

По словам Соломатиной, овощной салат, приправленный растительным маслом вместо майонеза, станет отличной альтернативой и обогатит организм витаминами, которых зимой не хватает.

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