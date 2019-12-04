Православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы

Православные верующие отмечают сегодня Введение во храм Пресвятой Богородицы, двунадесятый праздник, который считается одним из важнейших в православной церкви.

Согласно писанию, праведные Иоаким и Анна из Назарета, у которых не было детей постоянно молились о ребенке, дав обет, что дитя посвятит жизнь служению богу. У них родилась дочь, которую назвали Марией. Когда ей исполнилось три года, родители, выполняя обещание, привели девочку к Иерусалимскому храму, где она провела 11 лет.

День Введения во храм Пресвятой Богородицы, часто считают детским праздником. Именно в эту дату принято приводить детей на первую исповедь. В храмах четвертого декабря всегда запланировано большое богослужение. После службы принято молиться за детей, семейное счастье и мир.

Церковь рекомендует отложить на другой день шитье, уборку и стирку. В то же время, нежелательно отказывать в помощи и игнорировать проблемы ближних.

Праздник Введения попадает на пост, а значит, стол в этот день должен быть скромным, без излишеств. Зато в честь праздника можно употребить немного вина и приготовить рыбу.

Ранее считалось, что с праздника Введения зима окончательно вступает в свои права и снег, выпавший после этой даты, растает уже не скоро. По погоде в праздник судили о том, какой она будет на Святки: «На Введение мороз — все праздники с морозом, тепло — все праздники с теплом. Также считалось — сколько на Введение воды, столько на Юрия травы. А иней на деревьях в этот день обещал богатый урожай овса.