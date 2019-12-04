В Каменецком районе пациент избил врача

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Три года лишения свободы грозит 43-летнему жителю агрогородка Пограничная, которого подозревают в хулиганстве.

Инцидент, о котором сообщает милиция, произошел в Каменецком районе еще 18 октября.


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Как отмечается, в указанный агрогородок прибыл передвижной рентген-кабинет. Помощница врача на улице записывала желающих пройти флюорографию. Один из пациентов после процедуры стал заигрывать с ней.

Сначала он требовал впустить его в кузов, а затем и набросился с кулаками на врача, порвав тому халат и причинив различные травмы. Когда мужчину оттащили прохожие, потерпевшему удалось забежать в кабинет и закрыться изнутри.

Однако сельчанин не стал останавливаться и продолжил хулиганить, нанося удары по спецавтомобилю, а также повредив в нем электрооборудование.

По данному факту открыто уголовное производство по статье «хулиганство».
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Тэги: хулиганство напал на врача Город: Каменец

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