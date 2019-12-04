Мать и сын погибли на пожаре в Гомельском районе

На пожаре в Гомельском районе погибла семья. Трагедия произошла в агрогородке Мичуринская.

Как сообщили спасатели, ЧП случилось третьего декабря в частном кирпичном доме на улице Шоссейный тупик.

При проведении разведки спасателями в комнате на полу обнаружено тело 65-летней хозяйки, а в соседней комнате на кровати — тело ее 34-летнего сына.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Всего за минувшие дежурные сутки на территории страны произошло 13 пожаров, на которых погибло пять человек.