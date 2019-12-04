В Перми пьяный мужчина открыл стрельбу по людям — есть погибшие и раненые

Ранее судимый 50-летний житель Перми арестован по целому ряду статей Уголовного кодекса.

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Как сообщают следователи Пермского края, сегодня рано утром местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, открыл стрельбу из окна своей квартиры по прохожим.

После этого он вышел с ружьем на улицу, где продолжил стрельбу. В результате нападения от полученных ран скончалась женщина, ранения получили гражданский мужчина и водитель наряда группы задержания Росгвардии, находившемуся в служебном автомобиле.

УСК открыл производства по следующим статьям:

п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений);

ч. 3 ст. 30 п. «а, и» ч. 2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений);

ст. 317 УК РФ (посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа).

В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия.