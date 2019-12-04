Мужской индивидуальной гонкой продолжится первый этап Кубка мира по биатлону

В шведском Эстерсунде сегодня продолжится первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2019/2020.

Всего до конца текущей недели в рамках стартового этапа пройдут четыре гонки:

4.12.

индивидуальная гонка, мужчины (18:15);

5.12.

индивидуальная гонка, женщины (18:20);

7.12.

эстафета, мужчины (19:30);

8.12.

эстафета, женщины (17:30).

Сегодня на старт выйдут четыре белорусских спортсмена: