Мужской индивидуальной гонкой продолжится первый этап Кубка мира по биатлону

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В шведском Эстерсунде сегодня продолжится первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2019/2020.

Всего до конца текущей недели в рамках стартового этапа пройдут четыре гонки:

4.12.

  • индивидуальная гонка, мужчины (18:15);

5.12.

  • индивидуальная гонка, женщины (18:20);

7.12.

  • эстафета, мужчины (19:30);

8.12.

  • эстафета, женщины (17:30).

Сегодня на старт выйдут четыре белорусских спортсмена:

  • Сергей Бочарников (9-й номер);
  • Роман Елетнов (35-й);
  • Антон Смольский (75-й);
  • Максим Воробей (100-й).
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Тэги: биатлон

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