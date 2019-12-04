Мужской индивидуальной гонкой продолжится первый этап Кубка мира по биатлону
В шведском Эстерсунде сегодня продолжится первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2019/2020.
Всего до конца текущей недели в рамках стартового этапа пройдут четыре гонки:
4.12.
- индивидуальная гонка, мужчины (18:15);
5.12.
- индивидуальная гонка, женщины (18:20);
7.12.
- эстафета, мужчины (19:30);
8.12.
- эстафета, женщины (17:30).
Сегодня на старт выйдут четыре белорусских спортсмена:
- Сергей Бочарников (9-й номер);
- Роман Елетнов (35-й);
- Антон Смольский (75-й);
- Максим Воробей (100-й).