Анисим оставит законопроект о моратории на смертную казнь профильной группе парламента

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Законопроект о моратории на смертную казнь и сопутствующие ему материалы будут переданы парламентской рабочей группе по изучению смертной казни как инструмента наказания. Об этом сообщила уходящий депутат Палаты представителей Елена Анисим.

Ранее она сообщала о своем намерении внести этот документ на рассмотрение нижней палаты парламента до окончания срока своих полномочий. Позже она не исключила, что может передать законопроект кому-то из новоизбранных депутатов.

Решение о передаче проекта закона о моратории на смертную казнь профильной парламентской комиссии она приняла после консультации с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко.

«Среди моих коллег-депутатов я не нашла никого, кто бы взял это на себя, — сказала Ананич БелаПАН. — Я передам [законопроект] по описи Андрею Наумовичу (пока еще действующему руководителю упомянутой рабочей группы. — БелаПАН), а он передаст его в рабочую группу по вопросу смертной казни».

«Таким образом, эти материалы не пропадут, потому что наработано много — и сам законопроект, и восемь ответов из разных ведомств. Поэтому как только политическая составляющая будет требовать того, чтобы этот законопроект вступил в силу, я думаю, что будет кому его запустить», — добавила Анисим.

Законопроект «О приостановлении исполнения наказания в виде смертной казни» содержит две статьи. В одной говорится о приостановлении действия ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса об исполнении смертных приговоров до тех пор, пока эта мера наказания не будет полностью упразднена. Вторая статья предусматривает направление лиц, в отношении которых вынесен смертный приговор, в исправительные колонии, где их должны содержать в тех же условиях, что и осужденных к пожизненному заключению.

По словам Анисим, практически все заинтересованные ведомства и организации отнеслись к предложению «преимущественно нейтрально», и она собиралась внести законопроект в Палату представителей до 1 ноября. Однако из-за позиции Генпрокуратуры, которая в своем ответе выступила категорически против рассмотрения вопроса о введении моратория на смертную казнь, депутату пришлось отложить эти планы.
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Тэги: смертная казнь Персона: Елена Анисим Андрей Наумович

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