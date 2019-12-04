Алесь Беляцкий призвал США не допустить появления в Беларуси новых политзаключенных

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Известный правозащитник Алесь Беляцкий призвал США не допустить появления в Беларуси новых политзаключенных.

Фото из архива

Накануне заседания министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ, которое проходит 4 декабря в Братиславе, Беляцкий встретился с заместителем госсекретаря бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Государственного департамента США Робертом Дестро.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, Беляцкий подробно рассказал Дестро о результатах состоявшихся 17 ноября выборов в Палату представителей Национального собрания Беларуси. Правозащитник назвал их недемократическими и поставил под вопрос легитимность нового парламента.

Беляцкий также обратил внимание на давление, которому подверглись общественные активисты после выборов.


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Правозащитник выразил опасение, что возможное подписание интеграционных соглашений с Россией, о содержании которых белорусских гражданам неизвестно, может привести к массовым протестам. Это, в свою очередь, может вызвать рост репрессий со стороны властей и ухудшение ситуации с правами человека в целом.

Беляцкий призвал Госдепартамент США не допустить появления в Беларуси новых политических заключенных. «Это красная линия, которую власти ни в коем случае не должны переступить», — подчеркнул лидер закрытого властями правозащитного центра «Весна», который сам в прошлом был политзаключенным.

В ближайшие выходные должна состояться встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, приуроченная к 20-летию договора о создании Союзного государства Беларуси и России (8 декабря). Предполагается, что на подписание им будет представлен пакет так называемых дорожных карт интеграции (всего 31 карта). По этому случаю в ближайшие выходные в Минске планируются акции протеста.
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Тэги: политзаключенные Беларусь-США Персона: Алесь Беляцкий Роберт Дестро

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