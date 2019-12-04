Андрейченко рассказал, кто может стать спикером новой Палаты представителей

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В разговоре с журналистами действующий председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко рассказал, кто может стать новым спикером нижней палаты парламента.

По его словам, каждый из новоизбранных депутатов способен стать руководителем: «Я думаю, что случайным людям доверия не оказывали. Все, я думаю, способны стать председателем Палаты представителей».


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Андрейченко, переизбранный в Палату представителей седьмого созыва, подчеркнул, что сам себя на выборах руководства нижней палаты он выдвигать не будет.

На вопрос, согласится ли Андрейченко возглавить нижнюю палату вновь, если коллеги по новому созыву выдвинут его кандидатуру, парламентарий ответил: «Если будет такое выдвижение, тогда будем думать».

Владимир Андрейченко — депутат Палаты представителей по Докшицкому округу № 22. Его переизбирают уже четвертый раз. Возглавляет нижнюю палату парламента с 2008 года.

Ожидается, что выборы нового руководства Палаты представителей состоятся на первом заседании депутатов нового созыва 6 декабря.
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Тэги: Палата представителей Персона: Владимир Андрейченко

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