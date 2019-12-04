Александра Турчина утвердили в должности главы Минской области

Александр Турчин прошел формальное утверждение в должности председателя Минского областного исполнительного комитета.

Согласованного главой государства на должность руководителя Минской областью Александра Турчина сегодня на внеочередной сессии облсовета утвердили единогласно.

Представляла кандидатуру глава Администрации президента Наталья Кочанова.

Председатель областного совета депутатов Наталья Якубицкая пожелала новому главе всяческих успехов на ответственном посту, пишет пресс-служба Миноблисполкома.

Турчин уже работал в Минской области: в 2010-2012 годах возглавлял областной комитет экономики, а в 2010-2015 годах занимал должность заместителя председателя облисполкома. Первым вице-премьером Турчин был назначен в августе 2018 года.