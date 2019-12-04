Лукашенко нашел уволенному губернатору Минщины новую работу

Отправленный в отставку с должности председателя Минского областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко не долго будет оставаться без работы.

Фото из архива пресс-службы президента

Как сообщил Александр Лукашенко на сегодняшней встрече с активом столичного региона, к работе бывшего губернатора у него практически не было нареканий.

Поэтому он собирается назначить Исаченко уполномоченным президента по Минской области, а также назначить членом Совета Республики (глава государства имеет право назначить в верхнюю палату парламента восемь человек).

Напомним, сегодня депутаты Минского облсовета утвердили в должности нового руководителя региона.