Названа стоимость пакета акций «Белинвестбанка»

Председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев назвал расчетную стоимость всего пакета акций «Белинвестбанка».

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Он отметил, что определением рыночной стоимости пакета акций банка (по доходному методу) занимались белорусская и зарубежная организация, и их оценки оказались близки.

«Расчетная стоимость акций всего пакета акций «Белинвестбанка» определена в размере 549 млн рублей», — сообщил Гаев, отвечая на вопрос БелаПАН.

При этом он добавил, что переговоры об условиях вхождения Европейского банка реконструкции и развития в акционерный капитал «Белинвестбанка» продолжаются. «Со стороны Европейского банка реконструкции и развития интерес к вхождению в акционерный капитал «Белинвестбанка» проявляется», — сказал Гаев.

Он отметил, что окончательные условия вхождения ЕБРР в акционерный капитал «Белинвестбанка» станут известны в начале будущего года. «До конца года белорусская сторона подготовит информацию для обсуждения с ЕБРР. В начале следующего года, в январе, будет обсуждаться вопрос сближения позиций для взаимоприемлемого решения», — сказал Гаев.

«Белинвестбанк» основан в 1992 году. Банк находится в собственности государства. По величине активов входит в шестерку крупнейших банков страны, имеет одну из самых обширных региональных сетей и является одним из крупнейших эмитентов на рынке банковских платежных карточек страны.

В 2015 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и правительство Беларуси подписали меморандум о взаимопонимании в вопросе приватизации «Белинвестбанка». Документом, в частности, предусмотрено, что к 2020 году в банк придет стратегический инвестор. При этом ЕБРР может приобрести 25% акций «Белинвестбанка», чтобы совместно с правительством и Нацбанком завершить предпродажную подготовку белорусского банка. В дальнейшем может произойти отчуждение акций — и этих 25%, и дополнительных — в пользу стратегического инвестора «Белинвестбанка».

Премьер-министр Сергей Румас на этой неделе заявил, что «правительство Беларуси заинтересовано в доведении до логического конца сделки с Европейским банком реконструкции и развития по «Белинвестбанку».