Названа стоимость пакета акций «Белинвестбанка»
Председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев назвал расчетную стоимость всего пакета акций «Белинвестбанка».
Он отметил, что определением рыночной стоимости пакета акций банка (по доходному методу) занимались белорусская и зарубежная организация, и их оценки оказались близки.
«Расчетная стоимость акций всего пакета акций «Белинвестбанка» определена в размере 549 млн рублей», — сообщил Гаев, отвечая на вопрос БелаПАН.
При этом он добавил, что переговоры об условиях вхождения Европейского банка реконструкции и развития в акционерный капитал «Белинвестбанка» продолжаются. «Со стороны Европейского банка реконструкции и развития интерес к вхождению в акционерный капитал «Белинвестбанка» проявляется», — сказал Гаев.
Он отметил, что окончательные условия вхождения ЕБРР в акционерный капитал «Белинвестбанка» станут известны в начале будущего года. «До конца года белорусская сторона подготовит информацию для обсуждения с ЕБРР. В начале следующего года, в январе, будет обсуждаться вопрос сближения позиций для взаимоприемлемого решения», — сказал Гаев.
«Белинвестбанк» основан в 1992 году. Банк находится в собственности государства. По величине активов входит в шестерку крупнейших банков страны, имеет одну из самых обширных региональных сетей и является одним из крупнейших эмитентов на рынке банковских платежных карточек страны.
В 2015 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и правительство Беларуси подписали меморандум о взаимопонимании в вопросе приватизации «Белинвестбанка». Документом, в частности, предусмотрено, что к 2020 году в банк придет стратегический инвестор. При этом ЕБРР может приобрести 25% акций «Белинвестбанка», чтобы совместно с правительством и Нацбанком завершить предпродажную подготовку белорусского банка. В дальнейшем может произойти отчуждение акций — и этих 25%, и дополнительных — в пользу стратегического инвестора «Белинвестбанка».
Премьер-министр Сергей Румас на этой неделе заявил, что «правительство Беларуси заинтересовано в доведении до логического конца сделки с Европейским банком реконструкции и развития по «Белинвестбанку».