Мясниковича отправили в отставку с поста спикера Совета Республики

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович подал в отставку — за нее проголосовали все присутствовавшие в зале члены верхней палаты Национального собрания.

В своем заключительном слове Мясникович поблагодарил присутствовавших за совместную работу и акцентировал внимание на том, что предстоящий год будет важным для страны.

«Председательство Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2020 году должно придать импульс развитию этого регионального объединения. ЕАЭС должен стать полноценным экономическим союзом с равными условиями для всех участников. Предстоит большая работа по формированию общего рынка товаров и услуг без изъятий и ограничений», — сказал он.

По словам Мясниковича, «надо повышать престиж ЕАЭС, усиливать его роль в социально-экономическом развитии государств-членов».

Как сообщалось ранее, в конце ноября Александр Лукашенко на встрече с Мясниковичем сообщил, что государство предлагает его кандидатуру на должность председателя коллегии Евразийской экономической комиссии — наднационального органа, регулирующего деятельность ЕАЭС.

«Конечно, мы думали над тем, кого же рекомендовать. Правда, и желающие были. Но я считаю, что это вам под силу, только вам, — сказал Лукашенко. — Потому что все кандидатуры, которые мне пришлось рассматривать, они слабее, менее опытны, менее дипломатичны. У вас все эти качества есть».

Михаил Мясникович в 1995-2001 годах занимал должность главы Администрации президента, в 2001-2010 годах руководил Национальной академией наук. С 2010 по 2014 год был премьер-министром Беларуси, в 2015-2019 годах работал председателем Совета Республики.