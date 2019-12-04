Лукашенко озаботился зарплатами в Минской области

На встрече с активом Минской области Александр Лукашенко заявил о необходимости работы над увеличением уровня зарплат, но в увязке с производительностью труда.

«Несмотря на то, что заработная плата [средняя зарплата] устойчиво превышает 1 тыс. рублей, она должна продолжать расти», — заметил он.

В частности Лукашенко обратил внимание на положение дел в особенно в Вилейском, Березинском, Копыльском, Мядельском, Воложинском районах.

Глава государства также отметил, что на Минщине отмечается тот же недостаток, что и в иных регионах страны, — диспропорции в росте зарплаты.

«При темпах роста производительности труда примерно в 105%, темпы роста заработной платы составляют примерно 109%. Только в этом году разрыв составляет почти четыре процентных пункта. А с учетом прошлых лет — более 13. Думайте, как будем устранять эти диспропорции в самое ближайшее время», — дал поручение президент.

Также актуальной остается проблема своевременности выплаты зарплаты. В частности, по информации Генпрокуратуры, на первое ноября задолженность имелась в трех организациях и составляла почти 2,5 млн рублей.

«Мы когда-то людям, и я от вашего имени, говорил, что мы будем подтягивать среднюю зарплату по стране до 1 тыс. рублей. И мы это сделали. Но надо сейчас посмотреть на низкооплачиваемые слои населения, которые несут очень серьезную нагрузку — санитарки, нянечки, медсестры, работники в детских садах... В течение этого года мы понемножку подтягивали их зарплату, но этого недостаточно», — заметил Лукашенко.

По его словам, если где-то надо догрузить работников, то это необходимо сделать, чтобы зарплата и ее рост соответствовали вложенному труду.