Лукашенко отметил безразличие местных органов власти к проблемам людей

Александр Лукашенко недоволен работой местных органов власти с населением, которое вынуждено обращаться за защитой в высшие инстанции.

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«К Минской области есть серьезные претензии. По количеству и содержанию обращений на сегодняшний день можно сказать, что должностные лица на местах не осознают в полной мере важность работы с населением. Поэтому и граждане, не находя понимания в местных органах власти, вынуждены искать справедливость и защиту, обращаться в вышестоящие органы», заявил Лукашенко.

Глава государства считает, что большинство обращений, которые поступают на его имя, в Администрацию президента, правительство, Комитет госконтроля, — это вопросы, которые могут и должны своевременно решаться на местах.

Он подчеркнул, что каждое подобное обращение — это «показатель безразличия местных органов власти к проблемам людей».