Берлин высылает двух российских дипломатов
Просмотров: 130
Власти ФРГ приняли решение о высылке двух сотрудников дипломатической миссии РФ.
Поводом для такого решения послужило подозрение в причастности Москвы к убийству в Берлине бывшего чеченского полевого командира.
Ранее прокуратура ФРГ, занимающаяся расследованием этого преступления, совершенного в августе в парке Klenier Tiergarten, сообщила, что у нее имеются основания предполагать, что к организации убийства могут быть причастны российские власти, пишет