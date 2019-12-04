Берлин высылает двух российских дипломатов

/ Новости Германии
Просмотров: 130

Власти ФРГ приняли решение о высылке двух сотрудников дипломатической миссии РФ.

Поводом для такого решения послужило подозрение в причастности Москвы к убийству в Берлине бывшего чеченского полевого командира.

Ранее прокуратура ФРГ, занимающаяся расследованием этого преступления, совершенного в августе в парке Klenier Tiergarten, сообщила, что у нее имеются основания предполагать, что к организации убийства могут быть причастны российские власти, пишет DW.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Германия Россия-Германия

Другие материалы на эту тему:

Работники Amazon оставили немцев без «черной пятницы»

Работники Amazon оставили немцев без «черной пятницы»

В Германии предотвращен крупный теракт

В Германии предотвращен крупный теракт

Меркель: для настоящего единства Германии надо много времени

Меркель: для настоящего единства Германии надо много времени

Правительство ФРГ поможет немцам при покупке электромобилей

Правительство ФРГ поможет немцам при покупке электромобилей