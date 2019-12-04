Лукашенко: эти парламентские выборы показали, что мы хозяева в стране

/ Выборы
Просмотров: 297

Эти парламентские выборы показали, что мы хозяева в стране. Об этом заявил Александр Лукашенко 4 декабря на совещании с активом Минской области.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Лукашенко назвал болевые точки и поставил задачи руководству и активу Минской области

Глава государства сказал, что положительно оценивает новый состав парламента. «И мы избрали, я чувствую, неплохой по составу парламент. Не хуже, чем в былые годы. Может быть, лучше», — отметил Лукашенко.

Он высказал мнение, что во власть должно приходить новое поколение. «Чтобы мы спокойно могли, глядя на своих детей, которые будут управлять этой страной (я не про своих детей говорю, мои дети не будут управлять страной, это я вам пообещал)… Чтобы наши дети жили в этой стране и радовались, что мы им подарили эту суверенную и независимую страну», — цитирует главу государства его пресс-служба.

«Мы создали первое в истории независимое государство. Но надо его сохранить», — подчеркнул официальный лидер.

«Это наша страна, — сказал Лукашенко, — и мы с вами будем определять, как ей быть дальше. Но ни в коем случае нельзя растопыренными пальцами держать власть. Ибо будем пожинать плоды, как у наших соседей».

Лукашенко отметил, что «определенные силы порой пытаются разными методами раскачать страну. Мы этого не должны позволить. И эти парламентские выборы показали, что мы хозяева в стране».

Сюжет: Выборы в парламент
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: выборы в парламент-2019 власть Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Надо же: Лукашенко хотел до десятка оппозиционеров в парламенте, но не срослось

Надо же: Лукашенко хотел до десятка оппозиционеров в парламенте, но не срослось

На выборах в парламент власть отработала сценарий переизбрания Лукашенко

На выборах в парламент власть отработала сценарий переизбрания Лукашенко

Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ: наш отчет — это беспристрастное изложение фактов

Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ: наш отчет — это беспристрастное изложение фактов

Карбалевич: власти поняли, что онлайн не конвертируется в офлайн

Карбалевич: власти поняли, что онлайн не конвертируется в офлайн