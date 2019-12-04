Лукашенко: эти парламентские выборы показали, что мы хозяева в стране

Эти парламентские выборы показали, что мы хозяева в стране. Об этом заявил Александр Лукашенко 4 декабря на совещании с активом Минской области.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Глава государства сказал, что положительно оценивает новый состав парламента. «И мы избрали, я чувствую, неплохой по составу парламент. Не хуже, чем в былые годы. Может быть, лучше», — отметил Лукашенко.

Он высказал мнение, что во власть должно приходить новое поколение. «Чтобы мы спокойно могли, глядя на своих детей, которые будут управлять этой страной (я не про своих детей говорю, мои дети не будут управлять страной, это я вам пообещал)… Чтобы наши дети жили в этой стране и радовались, что мы им подарили эту суверенную и независимую страну», — цитирует главу государства его пресс-служба.

«Мы создали первое в истории независимое государство. Но надо его сохранить», — подчеркнул официальный лидер.

«Это наша страна, — сказал Лукашенко, — и мы с вами будем определять, как ей быть дальше. Но ни в коем случае нельзя растопыренными пальцами держать власть. Ибо будем пожинать плоды, как у наших соседей».

Лукашенко отметил, что «определенные силы порой пытаются разными методами раскачать страну. Мы этого не должны позволить. И эти парламентские выборы показали, что мы хозяева в стране».