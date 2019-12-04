Фотофакт. На берегу Дроздов построят МФК от итальянских архитекторов

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Проект многофункционального комплекса с апартаментами разработали в итальянской студии PIUARCH и бюро белорусского архитектора Бориса Школьникова.

Источник: piuarch.it

Объект займет площадь около 7000 квадратных метров и будет находиться между Центром олимпийской подготовки по художественной гимнастике на проспекте Победителей и водохранилищем Дрозды, указано на сайте piuarch.it. Это будет административное здание при указанном учреждении.

На стилобате предусмотрена терраса со смотровой площадкой с контейнерным озеленением, на которую будет вести широкая лестница (фото выше).

Источник: piuarch.it
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Тэги: архитектура Беларусь-Италия водохранилище Дрозды МФК Лебяжий Персона: Борис Школьников Город: Минск

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