Фотофакт. На берегу Дроздов построят МФК от итальянских архитекторов

Проект многофункционального комплекса с апартаментами разработали в итальянской студии PIUARCH и бюро белорусского архитектора Бориса Школьникова.

Источник: piuarch.it

Объект займет площадь около 7000 квадратных метров и будет находиться между Центром олимпийской подготовки по художественной гимнастике на проспекте Победителей и водохранилищем Дрозды, указано на сайте piuarch.it . Это будет административное здание при указанном учреждении.

На стилобате предусмотрена терраса со смотровой площадкой с контейнерным озеленением, на которую будет вести широкая лестница (фото выше).