Фотофакт. На берегу Дроздов построят МФК от итальянских архитекторов
Проект многофункционального комплекса с апартаментами разработали в итальянской студии PIUARCH и бюро белорусского архитектора Бориса Школьникова.
Объект займет площадь около 7000 квадратных метров и будет находиться между Центром олимпийской подготовки по художественной гимнастике на проспекте Победителей и водохранилищем Дрозды, указано на сайте
На стилобате предусмотрена терраса со смотровой площадкой с контейнерным озеленением, на которую будет вести широкая лестница (фото выше).