Лукашенко заявил о необходимости сохранить Беларусь независимой

/ Политика
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Он сказал, что создал первое в истории Беларуси независимое государство и будет его сохранять.

Фото: president.gov.by

«Мы создали первое в истории [Беларуси] независимое государство. Но надо его сохранить», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский руководитель также высказался за то, чтобы во власть приходило новое поколение: «Чтобы мы спокойно могли, глядя на своих детей, которые будут управлять этой страной (я не про своих детей говорю, мои дети не будут управлять страной, это я вам пообещал)… Чтобы наши дети жили в этой стране и радовались, что мы им подарили эту суверенную и независимую страну».

По его словам, «определенные силы порой пытаются разными методами раскачать страну». «Мы этого не должны позволить. И эти парламентские выборы показали, что мы хозяева в стране», — резюмировал Лукашенко.
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Тэги: Беларусь-Россия новое Союзное государство Персона: Александр Лукашенко

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