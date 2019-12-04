Вместо «Венского бала в Купаловском» приобретших билеты пригласят на премьеру «Короля Лира»

В связи с изменением формата «Венского бала с А1 в Купаловском» и его интеграцией в Венский бал во Дворце Независимости гости бала, планировавшегося к проведению 14 декабря, получат приглашение на эксклюзивную премьеру нового спектакля Национального академического театра имени Янки Купалы — «Король Лир».

«Мы осознаем, что с изменением формата нашего мероприятия ответственность, возложенная на каждого, кто участвует в его подготовке и проведении, значительно возрастает. Cтатус партнера главного бала страны, безусловно, почетная миссия для компании А1. И в то же время мы очень благодарны всем, кто захотел стать частью первого “Венского бала с А1 в Купаловском»: прошел строгий отбор в дебютанты, приобрел билеты, нашел время для дополнительных занятий танцами и просто с нетерпением ждал этого события. Поэтому считаем своим долгом найти и предложить каждому из них приемлемое альтернативное решение», — отметил заместитель генерального директора компании A1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Всем, кто не смог попасть на бал в Купаловский в связи со сменой его формата, необходимо сдать приобретенные билеты: права посетить бал во Дворце Независимости они не дают.

При сдаче билетов будет осуществлен возврат их стоимости в размере 100%. Кроме того, каждый обладатель билета на «Венский бал с А1 в Купаловском» получит взамен приглашение на две персоны на эксклюзивную премьеру «Короля Лира».

Приглашение будет вручаться в момент сдачи билетов (возврат средств за них будет производиться в кассах театра по адресу ул. Энгельса, 7а с 4 по 20 декабря), а сам эксклюзивный показ состоится 18 февраля 2020 года.

Неизменным условием проведения Венского бала во Дворце Независимости станет участие в нем дебютантов, которые прошли соответствующий отбор и участвовали в репетициях. Все они в полном составе получат возможность выступить перед гостями бала 27 декабря. Кроме того, дебютанты и их родители также получат приглашения на эксклюзивный показ спектакля «Король Лир».

Останется в силе и благотворительная составляющая мероприятия как неотъемлемая часть традиционных венских балов. Компания А1 возьмет на себя обязательство и направит в адрес общественного объединения «SOS-детские деревни Беларусь» сумму, эквивалентную 50% стоимости билетов, поступивших в продажу на «Венский бал с А1 в Купаловском».