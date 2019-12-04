Витебчанин мучил жену утюгом, соседи молчали

В одной из многоэтажек по улице Петруся Бровки 42-летний мужчина устроил семейные разборки на почве ревности.

По данным УВД Витебского облисполкома, пьяный мужчина стал избивать женщину, пользуясь отсутствием детей, которые гостили у бабушки. Истязания продолжались несколько дней и закончились лишь тогда, когда тревогу забила мать пострадавшей. Помимо синяков и гематом, на теле дочери она обнаружила следы ожогов от раскаленного утюга. Женщина забрала избитую к себе домой и вызвала для нее скорую помощь.

На мужчину завели уголовное дело. Как отмечают правоохранители, таких последствий можно было бы избежать, если бы кто-нибудь из соседей позвонил в милицию.