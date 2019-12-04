Беларусь присоединилась к Группе друзей жертв терроризма

С инициативой о присоединении страны к группе выступил глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей 26 сентября в нью-йоркской штаб-квартире ООН.

По данным пресс-службы МИД Беларуси, Группа будет добиваться «сбалансированного осуществления соответствующих резолюций Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН, касающихся защиты жертв борьбы терроризма».

Группа друзей «будет стремиться содействовать в предоставлении слова жертвам терроризма на международной арене и пропагандировать их роль и роль их семей в противодействии и делигитимизации нарративов террористов, в том числе посредством образования», отмечается в релизе.

В группе состоит 33 государства и объединения, в том числе Британия, Германия, ЕС, США, Польша, Россия, Украина. О ее создании объявили в ООН 26 июня 2019 года.