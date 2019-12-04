Шакутина обвиняют в передаче взяток в кафе, которого в то время не существовало
Процесс, в котором фигурирует 20 обвиняемых, идет уже три месяца. Сегодня в Минском городском суде выступил бизнесмен Сергей Шакутин, единственный из обвиняемых в даче взятке, который находится за решеткой. Он заявил, что его оговорили.
Директор компании «Искамед» Сергей Шакутин уверен: он оказался за решеткой из-за оговора Вячеслава Гнития, бывшего директора Брестского торгово-производственного предприятия «Фармация», и Александра Столярова, директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, передает
Сегодня процесс в Минском городском суде начался с того, что защитник Шакутина попросила приобщить к материалам уголовного дела ответ, касающийся брестского кафе «Таймс». По версии следствия, с 2006 по 2012 год бизнесмен Сергей Шакутин в этом кафе передавал взятки Вячеславу Гнитию. А по ответам из Бреста следует: кафе «Таймс» открылось только в 2015 году. Версию об оговоре Гнитий отрицает.
По версии следствия, за систематические и бесперебойные закупки лекарств Шакутин передал 10 500 долларов Вячеславу Гнитию, на тот момент директору Брестского торгово-производственного предприятия «Фармация». Деньги Гнитий якобы получал с 2006 по 2012 год в трех разных кафе, точное время не установлено. В материалах уголовного дела, например, указана такая формулировка: «В один из дней 2006 года». Версию об оговоре Гнитий отрицает.
|Первые задержания по «делу медиков» начались в мае 2018 года, о том, что у КГБ есть вопросы к сотрудникам здравоохранения и бизнесменам, стало известно позже — в июне. Из 20 фигурантов, которые оказались на скамье подсудимых в Минском городском суде, кто-то вину признает полностью, кто-то частично. Только бизнесмен Сергей Шакутин полностью отрицает свою вину, он отказался давать показания во время предварительного расследования и стал единственным бизнесменом в массовом «деле медиков», который остается за решеткой.