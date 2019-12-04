Жена Пашиняна пригласила супругу Алиева в Карабах

Анна Акопян пригласила Мехрибан Алиеву в Карабах послушать мугам на конференции «Женщины, мир и безопасность Совета безопасности ООН».

Такое заявление последовало после поста Алиевой в соцсети о том, что ее мечта — послушать мугам (музыкальный жанр. — ред.) в Карабахе.

«Армянский народ, арцахцы знают, как принимать и как уважить гостей. Согласно нашим принятым правилам гостеприимства, мы можем обеспечить мугам и реализовать ее мечту. Она станет нашим гостем и послушает свой любимый мугам в Карабахе», — передает слова Акопян «Новости-Армения» .

«Но если Мехрибан Алиева под смыслом послушать мугам в Арцахе имеет в виду войну, то заверяю, что эта мечта останется неисполнимой. Если они начнут войну, то, вероятно, появятся новые территории, где слушать мугам станет мечтой», — отметила супруга премьера Армении.

Супруга Пашиняна заявила, что многие народы мира смогли преодолеть войны и сегодня являются друзьями.

«Если это удалось европейским народам, почему не должно удаться нам? Просто азербайджанская сторона должна проявить политическую волю и наконец стряхнуть с себя наваждение войны, поняв, что таким образом ничего не сможет добиться», — сказала Акопян.