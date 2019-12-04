Декабрьская миссия ЕБРР проанализирует «пробелы» в белорусской экономике

Управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне сообщил, что в декабре в Минск прибудет миссия, которая приступит к подготовке новой страновой стратегии банка.

«Мы проанализируем основные пробелы в белорусской экономике, которые следует устранить для повышения эффективности экономики. Поэтому мы подготовим стратегию банка, которая будет направлена на ликвидацию этих пробелов», — сказал Патроне на пресс-конференции 4 декабря в Минске.

Первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк напомнил, что в 2018 году ЕБРР профинансировал в Беларуси проектов на общую сумму свыше 350 млн евро, что является лучшим результатом за все время работы банка в стране. «В этом году есть вероятность, что мы подпишем соглашений более чем на 400 млн евро», — сказал Ригтеринк.