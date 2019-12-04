Лукашенко профинансировал строительство корпуса детской больницы из своего фонда

/ Общество
Просмотров: 73

Президент выделил миллион рублей на строительство лечебного корпуса Брестской детской областной больницы.

«За значительный вклад в укрепление белорусской государственности и в связи с 80-летием со дня образования Брестской области» Александр Лукашенко объявил благодарность «труженикам этого региона», сообщила пресс-служба президента со ссылкой на его распоряжение.

«В связи с юбилейной датой» документ предусматривает выделение из резервного фонда президента 1 млн рублей на финансирование в 2020 году строительства лечебного корпуса Брестской детской областной больницы.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: фонд президента медицина детская больница Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

«От имени Лукашенко, но за счет граждан». Куда идут деньги из фонда президента

«От имени Лукашенко, но за счет граждан». Куда идут деньги из фонда президента

Татьяна Короткевич. ПРАВДА. Давайте поддержим идею Бобруйского исполкома!

Татьяна Короткевич. ПРАВДА. Давайте поддержим идею Бобруйского исполкома!

«Денег нет». В Бобруйске объявили сбор средств на ремонт детской больницы

«Денег нет». В Бобруйске объявили сбор средств на ремонт детской больницы

Белорусские врачи судебных исков не боятся

Белорусские врачи судебных исков не боятся