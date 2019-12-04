Лукашенко профинансировал строительство корпуса детской больницы из своего фонда

Президент выделил миллион рублей на строительство лечебного корпуса Брестской детской областной больницы.

«За значительный вклад в укрепление белорусской государственности и в связи с 80-летием со дня образования Брестской области» Александр Лукашенко объявил благодарность «труженикам этого региона», сообщила пресс-служба президента со ссылкой на его распоряжение.

«В связи с юбилейной датой» документ предусматривает выделение из резервного фонда президента 1 млн рублей на финансирование в 2020 году строительства лечебного корпуса Брестской детской областной больницы.