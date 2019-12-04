Посол Германии заверил, что Беларусь может извлечь пользу из многосторонних связей

Посол Германии в Минске Манфред Хутерер выступил на открытии XVII Минского форума вечером 4 декабря.

«Я убежден, что Беларусь может быть партнером для Германии и ЕС именно в силу своего расположения в центре Европы, где пересекаются Восток и Запад, между Европейским союзом и Россией. Беларусь в особенной мере нуждается в многосторонних связах и стабильных правилах и может извлечь из этого пользу. Именно поэтому Беларусь может быть важным мостом между Востоком и Западом», — сказал посол.

Он отметил, что двусторонние отношения между Беларусью и Германией в последние годы развивались в позитивном ключе на всех уровнях — политическом, экономическом, культурном, гражданского общества. По словам дипломата, между странами вновь ведется политический диалог, сопровождающийся визитами на выосоком уровне. Хутерер назвал «кульминационным» прошлогодний визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

«Разумеется, имеются политические темы, по которым наши мнения расходятся. Важно то, что мы это открыто обсуждаем в диалоге», — отметил он.

Посол считает важным, что экономические отношения двух стран набрали динамику и показатели во внешней торговле приближаются к историческому максимуму, а объем инвестиций достиг его в прошлом году.

Немецкая активность в Беларуси, считает Хутерер, устойчивая и долгосрочная. «Организации пришли сюда, чтобы устойчиво здесь работать. Экономические союзы и предприятия приехали сюда не сделать быстрые деньги и потом уйти, а действительно чтобы здесь активно и устойчиво работать», — добавил он.