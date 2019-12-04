Посол Германии заверил, что Беларусь может извлечь пользу из многосторонних связей
Посол Германии в Минске Манфред Хутерер выступил на открытии XVII Минского форума вечером 4 декабря.
«Я убежден, что Беларусь может быть партнером для Германии и ЕС именно в силу своего расположения в центре Европы, где пересекаются Восток и Запад, между Европейским союзом и Россией. Беларусь в особенной мере нуждается в многосторонних связах и стабильных правилах и может извлечь из этого пользу. Именно поэтому Беларусь может быть важным мостом между Востоком и Западом», — сказал посол.
Он отметил, что двусторонние отношения между Беларусью и Германией в последние годы развивались в позитивном ключе на всех уровнях — политическом, экономическом, культурном, гражданского общества. По словам дипломата, между странами вновь ведется политический диалог, сопровождающийся визитами на выосоком уровне. Хутерер назвал «кульминационным» прошлогодний визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
«Разумеется, имеются политические темы, по которым наши мнения расходятся. Важно то, что мы это открыто обсуждаем в диалоге», — отметил он.
Посол считает важным, что экономические отношения двух стран набрали динамику и показатели во внешней торговле приближаются к историческому максимуму, а объем инвестиций достиг его в прошлом году.
Немецкая активность в Беларуси, считает Хутерер, устойчивая и долгосрочная. «Организации пришли сюда, чтобы устойчиво здесь работать. Экономические союзы и предприятия приехали сюда не сделать быстрые деньги и потом уйти, а действительно чтобы здесь активно и устойчиво работать», — добавил он.
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Минский форум впервые прошел в 1997 году. В 2011 году мероприятие было отменено. В заявлении Немецко-белорусского общества говорилось, что решение принято из-за «внутриполитических событий в Беларуси после президентских выборов 19 декабря 2010 года». Проведение форума возобновилось в 2016 году.
Главная тема Минского форума в этом году: «Место Беларуси в Европе. Шансы для внешней политики, экономики, гражданского общества и культуры». Участие в нем принимают политики, дипломаты, эксперты и общественные активисты из Беларуси, Германии, Польши и других европейских стран.