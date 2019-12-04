Гайдукевич заявил, что ОГП предала Канопацкую

Олег Гайдукевич, Андрей Савиных, Елена Анисим и Анна Канопацкая обсудили парламентскую тематику на ОНТ.

На вопрос ведущего программы «Объективно» Дмитрия Бочкова, что будет отличать депутатов седьмого созыва от их предшественников, новоизбранный депутат, в прошлом посол и пресс-секретарь МИД Андрей Савиных ответил: «Я бы не ставил так вопрос. Мне достаточно сложно оценить работу предыдущего парламента. Я исхожу из того, что они делали все от них зависящее для того, чтобы наша страна развивалась динамично, качественно и эффективно».

По мнению председателя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, каждый депутат, который попал в парламент, «сумеет внести что-то новое». Он заявил, что сконцентрирует усилия на выполнении предвыборных обещаний, данных избирателям своего округа, а также на продвижении программы партии. «Во-вторых, каждый депутат, на мой взгляд, должен защищать национальные интересы страны, отстаивать эти национальные интересы и делать так, чтобы люди в Беларуси жили лучше», — сказал глава ЛДП.

На вопрос, как новоизбранным депутатам «не допустить тех ошибок, которые, возможно, допустили» Анисим и Канопацкая, не прошедшие в новый созыв парламента, Гайдукевич заявил: «Я не считаю, что они допустили какие-то ошибки. Я считаю, что они работали так, как считали нужным работать, и это им себя оценивать».

«Что касается Анны [Канопацкой], я вообще считаю, что, по большому счету, ее собственная партия ее предала. Я не понимаю, как можно собственного депутата не поддерживать. Это отдельная тема разговора», — подчеркнул он.

По словам Канопацкой, ее работа в парламенте на протяжении последних трех лет показала, «насколько депутат должен быть открытым, насколько важно понимать ситуацию, которая сегодня происходит в стране, быть на связи с гражданским обществом, каждым человеком; насколько важно, чтобы Палата представителей стала реальным парламентом, где происходят дискуссии; насколько важно, чтобы в исполнительной, законодательной власти были люди, готовые к диалогу с любым, кто придерживается тех же целей, идеалов и взглядов».

На вопрос ведущего, почему же, несмотря на все это, она «лишилась поддержки избирателей и не переизбрались на новый срок», Канопацкая сказала: «Мы оставляем за скобками процедуру проведения выборов в Республике Беларусь». Ведущий парировал: «Это очень удобная ширма». «Но есть факт: ваша собственная партия за время вашего депутатства не просто не сделала вас основным локомотивом своего движения, она исключает вас из своих рядов. Как говорят журналисты, это самый неудачный кейс из всего депутатства, который мы видели. Что стало фатальной ошибкой?» — спросил Бочков.

Канопацкая заявила, что «за время депутатства не совершала ошибок, тем более фатальных». «Я получила за три года работы в Палате представителей такую огромную поддержку! Я работала и с людьми, работала не только с гражданским обществом, но и с иными политическими структурами. Да, в Беларуси существует Объединенная гражданская партия. К счастью, она не единственная», — подчеркнула депутат парламента шестого созыва.