«Друг друга топят и ненавидят». Гайдукевич раскритиковал оппозиционеров

Прошедшая парламентская кампания продемонстрировала, что «определенные оппозиционные политические силы» не борются за власть, заявил избранный в Палату представителей председатель Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич в эфире ОНТ.

В подтверждение своего тезиса Гайдукевич напомнил , что ОГП отказалась повторно выдвигать Канопацкую кандидатом в депутаты, а затем и вовсе исключила ее из своих рядов. «Ну как можно не выдвинуть действующего депутата парламента — самого своего успешного представителя — на выборы? Для меня это непонятно. Это говорит только об одном — зависть», — убежден политик.

«Надо за власть бороться, а они за власть не борются! — повторил он. — Когда выборы шли, извините меня, я некоторых кандидатов в депутаты от оппозиции увидел в последние десять дней, когда приехали 250 наблюдателей ОБСЕ. Где они были до этого? Ни на этапе регистрации не было их, ни на этапе агитации. Приехали наблюдатели — все, надо картинку сделать. Пять минут перед камерой снялись — разбежались. Это выборы? Это не выборы. Это борьба за власть? Это не борьба за власть. И так на протяжении 25 лет».

«25 лет друг друга только топят, друг друга ненавидят, друг другу завидуют. В 2015 году кандидатом в президенты сумела стать от "Говори правду" Татьяна Короткевич. Что сделали? Сразу зависть, мол, ты — предатель, ты — плохая. Канопацкая, Анисим стала депутатом, [говорят] ты — предатель, плохая. И так постоянно. Нельзя этого делать. Вот поэтому никогда к власти не придут», — заявил Гайдукевич.